Southwest Airlines prévoit un bénéfice inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre en raison de la hausse des coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la date du 22 avril et non du 23 avril, sans modification du texte)

La compagnie aérienne Southwest Airlines

LUV.N a annoncé mercredi un bénéfice pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes des analystes, en raison de la hausse des prix du kérosène due à la guerre en Iran, qui fait grimper les coûts et réduit les marges.

Le transporteur basé au Texas prévoit un bénéfice par action compris entre 0,35 et 0,65 dollars pour le trimestre avril-juin, dont le point médian est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 55 cents, selon les données compilées par LSEG.