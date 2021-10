Southwest Airlines : net rebond de l’activité au troisième trimestre

(AOF) - Après United Airlines, c’est au tour de Southwest Airlines de lever le voile sur ses résultats au titre du troisième trimestre 2021. Ainsi, la compagnie aérienne américaine a accusé une perte nette ajustée de 23 cents par action sur la période. Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 4,7 milliards de dollars, en hausse de 161% sur un an et en baisse de 17% par rapport au troisième trimestre 2019.

" Le troisième trimestre 2021 a été un défi pour nous sur le plan opérationnel. Malgré la décélération du trafic en août et en septembre en raison de la recrudescence des cas de Covid-19, la demande et les revenus du troisième trimestre 2021 ont été assez forts et constituent une amélioration spectaculaire par rapport à l'année dernière ", a commenté Gary C. Kelly, le directeur général du groupe.

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.