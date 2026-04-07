Southwest Airlines limitera les passagers à un seul chargeur portable sur ses vols

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Southwest Airlines LUV.N a annoncé mardi qu'elle limiterait les passagers à un seul chargeur portable au lithium sur les vols et qu'elle interdirait de les ranger dans les compartiments supérieurs afin de réduire les risques d'incendies de batteries en vol.

La nouvelle politique sur les banques d'alimentation entre en vigueur le 20 avril et Southwest a également déclaré que les chargeurs portables ne sont plus autorisés à être rechargés à l'aide de l'alimentation électrique du siège. Le mois dernier, l'agence des Nations unies pour l'aviation a déclaré que l'utilisation des power banks, ou batteries rechargeables portables, serait limitée à deux par passager dans le cadre des nouvelles règles d'utilisation de ces appareils en vol.