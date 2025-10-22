 Aller au contenu principal
Southwest Airlines défie les attentes avec un bénéfice au troisième trimestre
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des paragraphes 3-4 sur les résultats)

Southwest Airlines LUV.N a annoncé à la surprise générale un bénéfice au troisième trimestre mercredi, aidée par des revenus plus élevés et des coûts d'exploitation inférieurs aux prévisions.

Le transporteur basé au Texas a déclaré un bénéfice ajusté de 11 cents par action, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 3 cents, selon les données compilées par LSEG. Les recettes d'exploitation ont totalisé environ 6,95 milliards de dollars, contre 6,29 milliards de dollars attendus par les analystes.

Southwest a également déclaré qu'elle s'attendait à une augmentation "significative" de sa marge au quatrième trimestre.

Southwest estime que le revenu par siège-mille disponible, ou revenu par siège, au quatrième trimestre augmentera de 1 % à 3 % par rapport à l'année précédente. Ses coûts d'exploitation hors carburant devraient augmenter de 1,5 % à 2,5 % au cours de la même période.

