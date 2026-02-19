Southern Co prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations et revoit son plan de dépenses à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southern Co SO.N a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations des analystes jeudi, et a revu à la hausse son plan de dépenses sur cinq ans, alors qu'elle se prépare à soutenir les besoins en énergie sans précédent des clients à forte charge tels que les centres de données et les industriels.

Les services publics américains ont investi massivement pour moderniser les réseaux électriques alors qu'ils font face à un assaut de conditions météorologiques extrêmes et à une demande croissante de centres de données gourmands en énergie dédiés à l'IA et à la crypto-monnaie, ainsi qu'à un passage des foyers et des entreprises au chauffage et au transport électriques.

Southern Co prévoit de dépenser environ 81 milliards de dollars de 2026 à 2030, par rapport à son plan quinquennal précédent de 76 milliards de dollars.

Le service public a déclaré qu'il avait des clients à forte consommation représentant 10 gigawatts à travers l'Alabama, la Géorgie et le Mississippi, y compris Google GOOGL.O , Meta

META.O , Microsoft MSFT.O et Compass Datacenters. Ses actions ont augmenté de plus de 2 % dans les échanges avant bourse.

Avec 9 millions de clients, Southern Co est la deuxième compagnie d'électricité des États-Unis et dessert les États de l'Alabama, de la Géorgie, de l'Illinois, du Mississippi, du Tennessee et de la Virginie.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, Southern Co a affiché un bénéfice ajusté de 55 cents par action, inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 57 cents, selon les données compilées par LSEG.

Ses dépenses d'exploitation ont bondi de 14,7 % au cours du trimestre, tandis que les recettes ont augmenté de 10 %.

La société basée à Atlanta, en Géorgie, s'attend à ce que le bénéfice ajusté pour 2026 se situe entre 4,50 et 4,60 dollars par action, le point médian étant légèrement inférieur à l'estimation de 4,56 dollars par action.