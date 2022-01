Soutenues par la Chine, les Bourses européennes entament la semaine du bon pied

A l'inverse, Saint-Gobain (-0,93%), Vinci (-0,55%) et Airbus (-0,49%) ont fini en queue de l'indice phare parisien. Hors CAC, EDF (-4,21%) a poursuivi sa chute, plusieurs analystes ayant dégradé leur recommandation, suite aux décisions prises la semaine passé par le gouvernement pour limiter la hausse des prix de l'électricité.

Au chapitre des valeurs, le secteur du luxe a repris des couleurs, à l'image d'Hermes (+3,58%) et Kering (+2,37%). De son côté, le groupe Renault s'est adjugé 1,48 %: si ses ventes mondiales en volume ont reculé de 4,5 % l'an dernier, le constructeur a enregistré une hausse de ses ventes sur les canaux les plus rentables.

Une tendance haussière s'est installée dès l'ouverture des places du Vieux Continent et s'est renforcée au fil de la journée. Avec 4 % lors du quatrième trimestre, la Chine a connu une croissance économique plus forte que prévu. Son rythme de progression a ralenti cependant, ce qui a conduit la Banque populaire de Chine (BPC) a abaissé ses taux d'intérêt afin de soutenir la reprise.

(AOF) - Les Bourses européennes sont reparties de l’avant ce lundi, sur fond de nouvelles positives en provenance de Chine. Au son de la cloche, le CAC 40 a ainsi gagné 0,82% à 7 201,64 points et l’EuroStoxx 50 s'est adjugé 0,83% à 4 307,48 points. La séance s’est déroulée calmement et dans des volumes limités en raison de la fermeture de Wall Street pour le Martin Luther King Day.

