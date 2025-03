Sous son "si grand soleil", Montpellier poursuit son rêve de séries et de cinéma

Le plateau de tournage de la série télévisée "Un si grand soleil" aux studios V de France Télévisions à Vendargues, près de Montpellier, le 10 février 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Tiré à quatre épingles dans son costume de commissaire Becker, Yvon Back se prépare à une nouvelle longue journée de tournage du feuilleton quotidien "Un si grand soleil" dans le vaste studio de France Télévisions près de Montpellier.

Après un passage rapide au maquillage, l'acteur de 63 ans rejoint le décor de commissariat sur l'un des quatre plateaux de tournage des Studios V à Vendargues, où la série est réalisée depuis 2018.

A l'époque, France Télévisions cherchait un territoire pour, à la fois, produire sa nouvelle fiction quotidienne et y ancrer ses intrigues, mêlant enquêtes policières et démêlés sentimentaux.

Pari d'audience gagné. "Un si grand soleil", diffusée d'abord sur France 2 et depuis l'an dernier sur France 3, en est à sa septième saison et est la "première série quotidienne de France". Chaque nouvel épisode rassemble quelque 2,9 millions de spectateurs.

Succès pas uniquement dû aux "300 jours de soleil par an" et aux paysages grandioses vantés par les dépliants touristiques. En une dizaine d'années, la région montpelliéraine a vu se développer un secteur audiovisuel quasi-industriel.

Pour "mettre en boîte" chaque année 260 épisodes de 22 minutes, "il faut travailler en flux tendu", explique à l'AFP le producteur exécutif de la série, Olivier Roelens.

L'acteur Yvon Back (g) sur le plateau de la série télévisée "Un si grand soleil" aux studios V de France Télévisions à Vendargues, près de Montpellier, le 10 février 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

A lui seul, "Un si grand soleil" a généré "plus de 63.000 journées de travail, pour plus de 2.500 salariés, dont 55 comédiens recrutés localement sur un total de 200", selon France Télévisions.

Chaque jour, quelque 250 personnes (figurants, comédiens, réalisateurs, maquilleurs, techniciens, monteurs, spécialistes des effets spéciaux...) s'activent dans le hangar de 16.000 m2 où sont installés studios, bureaux, salles de post-production, loges et autres locaux techniques.

Si l'activité se concentre principalement sur USGS, les moyens développés à Vendargues par france.tv studio, filiale commerciale du groupe public, accueillent aussi des productions extérieures.

- M6 à pied d'oeuvre -

La chaîne privée M6 a ainsi choisi d'y tourner la partie plateau de son futur feuilleton quotidien, attendu dans les prochains mois.

L'acteur Fabrice Deville sur un écran de contrôle pendant le tournage de la série télévisée "Un si grand soleil" aux studios V de France Télévisions à Vendargues, près de Montpellier, le 10 février 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Et France Télévisions n'a pas fini d'investir à Vendargues, où quatre nouveaux plateaux sont en construction, avec l'aide du plan public d'investissement France 2030.

Le groupe veut y accueillir "tous les types de projets créatifs: longs-métrages, fictions, documentaires, jeux vidéos, clips musicaux, divertissements", souligne Laurence Schwob, directrice du développement de france.tv studio.

Désormais, "si +Un si grand soleil+ devait s'arrêter, Montpellier y survivrait", assure Jean-Michel Giraud, directeur du pôle attractivité de la métropole de Montpellier, qui estime que les ICC (cinéma, images animées, audiovisuel, jeux vidéos) représentent sur son territoire quelque 3.500 emplois.

Montpellier accorde à ces entreprises une aide annuelle de 720.000 euros et le cinéma peut aussi compter sur le fonds régional d'aide à la création, doté de 4,5 millions d'euros.

En 2023, la région a adoptée une stratégie baptisée "Occitanie, ça tourne", afin de "faire de l'Occitanie la première région européenne de l'audiovisuel, avec la création de plus de 5.000 emplois d'ici 2028, et la première destination en France pour les productions internationales", a indiqué jeudi à l'AFP un responsable de la région.

Un technicien caméra sur le plateau de la série télévisée "Un si grand soleil" aux studios V de France Télévisions à Vendargues, près de Montpellier, le 10 février 2025 "Un si grand soleil", first broadcast on France 2 and since last year on France 3, is in its seventh season and is the "number one daily series in France." Every evening, the new broadcast episode gathers around 2.3 million viewers. ( AFP / Sylvain THOMAS )

Le développement de la formation, du soutien à la création audiovisuelle et au développement économique et à l'innovation bénéficie d'un investissement de 80 millions d'euros sur la période 2023-2028, selon la même source.

Rien qu'autour de Montpellier, "en 2010, il y avait 90 jours de tournage par an, aujourd'hui nous sommes à plus de 1.000 jours", relève Sophie Menanteau, responsable cinéma, audiovisuel et création numérique à la métropole.

Et de souligner le rôle de catalyseur joué par la présence sur le territoire d'écoles formant aux effets spéciaux et à l'animation, comme l'ESMA et ARTFX, et de studios de jeux vidéo, comme le géant français Ubisoft .

- Nature et IA -

Le secteur privé n'est pas en reste. 2027 devrait voir le démarrage des activités de Pics Studio, complexe de 10 plateaux de tournage qui sortira de terre à Saint-Gély-du-Fesc, au pied du Pic Saint-Loup, l'un des plus beaux décors naturels du sud de la France.

L'actrice Marie-Gaelle Cals sur le plateau de la série télévisée "Un si grand soleil" aux studios V de France Télévisions à Vendargues, près de Montpellier, le 10 février 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

"On aura des espaces de tournage, dedans et dehors, qui sont les meilleurs" et "un campus qui va former des professionnels et densifier l'écosystème", se réjouit Benoit Ruiz, l'un des dirigeants de Pics Studio, selon qui "l'intelligence artificielle et le tournage physique vont marcher ensemble". Et dans un marché mondialisé "en termes de prix pour les productions, on sera bien moins cher que nos camarades anglais".

Initiative d'envergure internationale pilotée par les groupes immobiliers privés GGL et Spag, ces nouveaux studios ont également bénéficié de l'aide de France 2030.