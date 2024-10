Sous-performance du CAC 40 et nouveau record pour le Dax40

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en hausse la première séance d'une semaine, qui sera marquée par la décision de politique monétaire de la BCE et les résultats des entreprises, américaines et européennes. Le secteur du luxe a reculé aujourd'hui en raison de l'absence de chiffrage des mesures chinoises lors du point de presse du ministère des Finances ce week-end. Le CAC 40 s'est adjugé 0,32% à 7602,06 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,69% à 5038,61 points. Le Dax40 a inscrit un nouveau record à plus de 19500 points.

Le conseil d'administration de la société de mode britannique, Mulberry (+15,56% à 130 pence) a pris acte de l'annonce faite par Frasers (entreprise anglaise de distribution d'articles de sport) le 11 octobre concernant son offre révisée pour l'acquisition des 56,4% détenu par la société singapourienne Challice dans Mulberry. Détenteur déjà de 37% de Mulberry, Frasers a soumis une offre révisée de 111 millions de livres sterling, soit 150 pence par action. Une première offre de 83 millions de livres (soit 130 pence par action) avait été soumise.

Carlos Tavares, directeur général de Stellantis (+1,77% à 12,06 euros), a déclaré se donner pour priorités de "laisser un groupe robuste, rentable et qui sorte vainqueur de la transition énergétique". Selon Reuters, c'est ce qu'a déclaré le dirigeant lors d'une conférence de presse organisée lors de l'ouverture du Mondial de l'Automobile de Paris. Carlos Tavares, dont le départ à la retraite début 2026 a été annoncé en fin de semaine dernière, souhaite restaurer une réputation écornée par les difficultés rencontrées par le constructeur ces derniers mois.

Pluxee a trébuché de 2,69% à 17,516 euros. La société issue de la scission de l'activité services avantages et récompenses du groupe Sodexo est pénalisée par un abaissement de recommandation de Goldman Sachs, qui est passé de Neutre à Vendre alors que l'objectif de cours a été réduit de 30,5 à 18 euros, selon une source de marché. La banque d'affaires table sur une révision à la baisse des prévisions du consensus concernant les résultats 2025-2026 du groupe. Ce dernier présentera ses résultats annuels, le 31 octobre.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Vendredi soir, Fitch a abaissé la perspective de la note de crédit de la France de stable à négative et a maintenu la note à AA-.

Vers 17h30, l'euro perd 0,26% à 1,0909 dollar.