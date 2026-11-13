Soupçons, sexe et silicium: la toile complexe des sociétés d'Alice Huang

Capture d'écran d'une video montrant le patron de Nvidia Jensen Huang et Alice Huang (D) dans un restaurant à Tapei le 22 mai 2025 ( CTI / - )

Implantée au coeur du quartier d'affaires de Singapour, l'entreprise Megaspeed brasse des milliards de dollars dans le secteur des puces pour l'IA. Pourtant, ses locaux sont vides et le voisinage témoigne d'aucune allée et venue depuis des mois.

Alice Huang, ancienne directrice de Megaspeed, est soupçonnée par le renseignement américain d'être une espionne à la solde de Pékin et d'avoir eu une relation avec Jensen Huang, le désormais ex-patron de Nvidia - premier concepteur mondial de puces pour l'intelligence artificielle - afin de lui soutirer des secrets d'entreprise.

Un halo de mystère entoure la vie d'Alice Huang, rendant presque impossible de déterminer où elle vit, où elle travaille, quand elle est née.

Mais son influence s'étend des bureaux anonymes de Singapour jusqu'aux gigantesques centres de données d'Asie du Sud-Est, en passant par les rutilantes salles de réunions de la Silicon Valley. Son lien avec l'entreprise de centres de données Megaspeed se trouve au cœur du scandale.

Megaspeed se présente comme une entreprise au cœur de la révolution de l'IA, utilisant les puces en silicium avancées de Nvidia. Mais elle fait également l'objet d'une enquête pour un rôle plus obscur: sous couvert d'acheter du matériel informatique pour ses centres de données en Asie du Sud-Est, Megaspeed aurait aidé Pékin à contourner les restrictions d'exportations américaines en envoyant des puces Nvidia en Chine.

Pékin a fermement démenti les accusations d'espionnage et Megaspeed a annoncé enquêter pour déterminer si elle s'était conformée aux contrôles concernant ces puces sensibles.

Les locaux de Megaspeed à Singapour, le 10 novembre 2026 ( AFP / Taryn NG )

Dans les bureaux de Megaspeed, au cœur du quartier d'affaires de Singapour, les portes vitrées sont verrouillées et pas âme qui vive. Des voisins ont indiqué à l'AFP n'avoir vu personne ces derniers mois.

Même scène dans les locaux d'une filiale de Megaspeed, Speedmatrix, située de l'autre côté d'un pont reliant Singapour à la région malaisienne de Johor, dans un quartier nouvellement aménagé : pas un employé à l'horizon.

La police de Singapour a ouvert en février 2025 une enquête visant Megaspeed et plusieurs autres sociétés soupçonnées d'avoir contourné ou enfreint les contrôles à l'exportation. Alice Huang a été interrogée dans le cadre de cette enquête.

Bien qu'aucune charge n'ait été retenue contre elle, Mme Huang a été interdite de séjour dans la cité-État en février 2026 pour avoir fourni des informations inexactes afin de "minimiser son rôle au sein de Megaspeed", a indiqué le ministère de l'Intérieur singapourien.

Croissance fulgurante

Les registres de l'entreprise montrent l'implication directe d'Alice Huang dans la naissance de Megaspeed. Une société qui lui est liée a acquis la branche singapourienne du développeur chinois de jeux vidéo 7Road International début 2023, selon ces documents. Presque immédiatement, le nom 7Road a été remplacé par Megaspeed International. Mme Huang a été inscrite comme directrice de Megaspeed pendant moins d'un an, de mars à novembre 2023.

Son arrivée a coïncidé avec le moment où Megaspeed est passé du statut de développeur de jeux vidéo peu connu à celui de l'un des plus grands acheteurs de puces Nvidia en Asie.

En l'espace de 12 mois, le chiffre d'affaires de Megaspeed est passé de 0 à près de 300 millions de dollars, selon les comptes de la société déposés en 2024. Megaspeed — qui se décrivait comme un "fournisseur de services d'hébergement en cloud" — a vu la valeur de ses actifs s'envoler de 32 millions de dollars à près de 3 milliards sur la même période.

Alice Huang (C, arrière) et Jensen Huang (D, en noir) dans un restaurant de Tapi, le 22 mai 2025 ( CTI / - )

Une seule puce sophistiquée de Nvidia peut coûter des dizaines de milliers de dollars. En deux ans, Megaspeed aurait échangé pour plus de 4 milliards de dollars de puces Nvidia.

Ses flux financiers passent par Singapour, la Malaisie et les îles Caïmans et suggèrent que l'activité de Megaspeed pourrait avoir été stimulée par un lien avec le mastodonte du numérique chinois Alibaba.

Megaspeed possède en effet une filiale en Malaisie qui a conclu en 2024 un accord mettant en gage des actifs auprès d'Apex Enterprise Solutions, à Singapour, comme garantie en cas de manquements contractuels.

Selon les registres du commerce de Singapour, Apex est reliée, par l'intermédiaire d'une société mère, à Alibaba Group Holding Ltd, une entreprise enregistrée aux îles Caïmans.

À ce moment-là, en 2024, Alice Huang n'est plus directrice de Megaspeed. Mais les autorités singapouriennes ont assuré qu'elle restait l'un des "principaux responsables" de Megaspeed.

La société holding chapeautant Megaspeed est une entreprise singapourienne appelée Swiftdata.

L'homme d'affaires singapourien Tan Yong Pong — qui a déjà dirigé des entreprises d'impression et de design graphique — est directeur à la fois de Megaspeed et de Swiftdata.

Lorsque l'AFP s'est rendue à son adresse déclarée dans l'est de Singapour pour le rencontrer, personne n’a répondu. Seuls des chiens aboyaient derrière la porte. "Ils sont amicaux. Je croise de temps en temps la dame près de l'ascenseur quand elle promène son chien", a raconté un voisin âgé à l'AFP. "Mais nous ne les avons pas vus depuis des mois".

Questions embarrassantes

En juin 2025, des enquêteurs américains se sont présentés chez Megaspeed pour effectuer une "vérification après livraison", en présence d'Alice Huang, selon le ministère de l'Intérieur de Singapour, qui a précisé avoir appris à cette occasion l'existence d'une enquête menée par Washington.

Ce même jour, Mme Huang a été interrogée par la police de Singapour, qui a saisi son passeport. À cette époque, elle et le patron de Nvidia, Jensen Huang, avaient déjà été aperçus ensemble en public. Une de leurs premières sorties remonte au début de l'année 2024, lors d'une soirée après le salon professionnel Computex, à Taïwan.

Donald Trump avait été informé des conclusions de ses services de renseignement concernant cette relation bien avant qu'elle ne soit rendue publique, mais le président américain a déclaré dimanche ne pas regretter de ne pas être intervenu. "Vous savez, c'est un homme honorable", a dit Donald Trump.

Mais le scandale a déclenché des inquiétudes en matière de sécurité nationale. La Chine et les États-Unis s'affrontent pour la suprématie dans le domaine de l'intelligence artificielle, et les produits de Nvidia, leader du marché, sont devenus un point majeur de discorde.

Nvidia contrôle environ 90 % du marché des puces utilisées pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'IA, et les États-Unis ont imposé en 2022 des restrictions à leur vente à la Chine.

Ces dernières années, Jensen Huang était devenu le conseiller informel sur l'IA de Trump et plaidait pour la levée de ces restrictions.

Jensen Huang, lors d'un sommet du forum de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique à Gyeongju, en Corée du Sud, le 31 octobre 2025 ( AFP / Jung Yeon-je )

Quoi qu'il en soit, les restrictions d'exportations semblent avoir été largement contournées.

Ainsi, une université chinoise étroitement liée au secteur de la défense du pays a récemment acheté des puces d'IA avancées Nvidia, selon des avis de commande datés de septembre et octobre.

L'enquête menée par Singapour sur Megaspeed est en cours. La Malaisie a parallèlement annoncé vendredi enquêter sur Speedmatrix afin de déterminer si des puces importées dans le pays ont été réexportées.

Réseau inextricable

Alice Huang est au cœur d'un réseau d'entreprises, relié à une myriade de sociétés écrans, de sociétés d'investissement et de grandes entreprises technologiques chinoises.

Les registres commerciaux déposés à Hong Kong la désignent comme administratrice de Nanjing Lingxing Technology, qui exploite la populaire plateforme de VTC T3 en Chine. Parmi les autres investisseurs notables de Nanjing Lingxing Technology figurent Alibaba et le géant chinois Tencent, ainsi que des constructeurs automobiles soutenus par l'État comme China FAW et Dongfeng Motor Group.

Un curriculum vitae d'Alice Huang publié par une société d’investissement chinoise retrace son ascension rapide dans le secteur de la banque d'investissement. Elle aurait occupé un poste de haut niveau chez HSBC vers 2012, selon ce CV, avant de poursuivre sa carrière chez CITIC Securities et Shanghai Hexi Investment.

Des documents déposés auprès des autorités commerciales de Singapour la décrivent comme une citoyenne chinoise titulaire d'un passeport hongkongais. Elle est née dans la province enclavée du Hunan, en Chine, qu'elle a quittée pour étudier les médias à Hong Kong, selon le média HK01.

Une journaliste de la télévision publique chinoise CCTV a écrit sur le réseau social Weibo qu'elle avait travaillé avec Alice Huang, avant de supprimer plus tard son message.