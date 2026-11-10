Soupçons d'espionnage : Trump vole au secours du patron de Nvidia, roi des puces d'IA

Jensen Huang, cofondateur, président et PDG de Nvidia, lors de la conférence sur l’intelligence artificielle Nvidia GTC, le 21 octobre 2026 à Berlin, en AllemagneBerlin. ( AFP / John MACDOUGALL )

Donald Trump s'est porté garant lundi de la bonne foi du patron de Nvidia Jensen Huang, géant des puces pour l'intelligence artificielle (IA), qui n'avait selon lui "aucune idée" que sa maîtresse puisse l'espionner pour la Chine.

"Je lui ai demandé, et il a dit qu'il n'avait aucune idée que la personne en question était une espionne", a déclaré le président américain à la Maison Blanche, ajoutant avoir parlé lundi au dirigeant, devenu un influent conseiller informel sur l'IA, "pour voir s'il allait bien".

Jensen Huang, un Américano-Taïwanais de 63 ans, a reconnu dimanche une liaison extraconjugale devant le conseil d'administration de Nvidia, qui a ouvert une enquête indépendante. Le renseignement américain soupçonne la femme concernée, Alice Huang (sans lien de parenté) d'avoir été recrutée par Pékin pour l'approcher.

"L'histoire d'un soi-disant espion chinois n'est que diffamation et calomnie sans fondement", a répliqué lundi le porte-parole de la diplomatie chinoise, Guo Jiakun.

L'action Nvidia a perdu lundi 4,27% dans un marché en hausse, tandis que des cabinets d'avocats d'actionnaires ont annoncé des enquêtes et qu'un sénateur républicain a réclamé des investigations du Congrès.

"Je crois qu'il souffre grandement. Plus à cause de sa famille, de sa femme qu'il aime", a ajouté Donald Trump, à quelques jours du sommet Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, métropole technologique du sud de la Chine, où il a promis d'emmener le patron de Nvidia.

Selon le New York Times, le président avait été informé il y a environ un an des soupçons visant Alice Huang, sans agir. "J'en ai entendu parler et je lis un peu à ce sujet mais pas depuis très longtemps", a assuré le président. Il a affirmé ne pas en avoir entendu parler lorsque Jensen Huang l'avait accompagné en Chine en mai. "Je sais que le FBI s'en occupe à propos d'autre chose mais je pense que ça ira pour lui", a-t-il poursuivi.

Fin 2025, le patron de Nvidia avait obtenu de Donald Trump l'autorisation de vendre à la Chine sa puce H200, d'ancienne génération, l'État américain prélevant 25% des recettes tout en continuant de bloquer l'export des produits dernier cri du groupe.

À Wall Street, la valorisation de la deuxième capitalisation mondiale a perdu environ 200 milliards de dollars, alors que les autres fabricants de puces s'envolaient, comme AMD (+13,26%).

Le destin de l'ensemble du secteur de l'IA est lié à celui du groupe de Santa Clara (Californie), qui a notamment engagé plusieurs centaines de milliards de dollars chez ses propres clients, sous forme de participations, prêts ou garanties.

L'affaire survient alors que les valeurs de l'IA ont plongé la semaine dernière à Wall Street après les élections de mi-mandat, qui accroissent la probabilité d'une régulation des centres de données, avant de se reprendre lundi.

– Enquête transférée –

La suspecte, Alice Huang, était une haute responsable de Megaspeed, société de centres de données basée à Singapour, soupçonnée d'avoir détourné vers la Chine des puces avancées de Nvidia.

Le New York Times a révélé lundi que le ministère du Commerce enquêtait depuis des mois sur Megaspeed quand, en 2025, le directeur juridique de Nvidia les a contactés à ce sujet, assurant avoir l'aval de leur supérieur, le sous-secrétaire au Commerce Jeff Kessler.

Des enquêteurs y ont vu une entorse procédurale risquant de compromettre l'affaire, qui a finalement été confiée au ministère de la Justice, chargé désormais d'une enquête pénale, selon le journal.

Le conseil d'administration de Nvidia affirme n'avoir "aucune raison de penser que la sécurité nationale ou les secrets de Nvidia aient été compromis".

Des élus républicains ont demandé au patron de Nvidia de venir s'expliquer à huis clos le 18 novembre au Capitole, et le sénateur républicain John Cornyn a réclamé lundi une "enquête de contrôle du Congrès".

Pour l'analyste Dan Ives, du cabinet Yorkville Ives, l'affaire fait peser "une épée de Damoclès sur l'action". Il s'attend à ce que Jensen Huang reste en poste à court terme, même s'il existe "clairement un risque" d'éviction.

D'autres en doutent. Gary Black, du fonds Future Fund, souligne que le dirigeant n'a "pas de successeur naturel au sein de l'entreprise".

Les cabinets d'avocats d'actionnaires enquêtent sur d'éventuelles déclarations publiques trompeuses de Nvidia depuis le début de l'affaire, selon le site spécialisé TechCrunch.

Nvidia doit publier ses résultats trimestriels le 17 novembre.