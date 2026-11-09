Soupçons d'espionnage chinois du patron de Nvidia : ce que l'on sait

Capture d'écran tirée d'une vidéo de CTI obtenue par l'AFP le 9 novembre 2026 montrant Alice Huang (à droite), une dirigeante chinoise liée à la société de centres de données Megaspeed, avec le patron et cofondateur de Nvidia, Jensen Huang (à gauche), dans un restaurant de Taipei le 22 mai 2025 ( CTI / - )

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, dont les puces alimentent le boom mondial de l'intelligence artificielle (IA) et qui a l'oreille de Donald Trump, a reconnu une liaison avec une cadre chinoise que le renseignement américain soupçonne de travailler pour Pékin.

Voici ce que l'on sait :

– Que s'est-il passé ? –

L'Américano-Taïwanais Jensen Huang, 63 ans, a reconnu dimanche cette relation dans un message aux salariés du groupe de Santa Clara (Californie), qu'il a cofondé en 1993.

"J'ai été infidèle à mon épouse. Mes actes l'ont blessée, ainsi que nos enfants. Rien n'excuse ce que j'ai fait", a-t-il écrit.

Cet aveu fait suite à des articles du New York Times selon lesquels le renseignement américain a conclu que son amante, Alice Huang, transmettait des informations à la Chine.

Le groupe avait jusqu'ici affirmé que leurs échanges n'avaient rien "d'inhabituel ni d'inattendu", compte tenu de leurs relations d'affaires.

Qui est Alice Huang ? –

Également connue sous le nom de Huang Le, elle était une haute responsable de Megaspeed, une société de centres de données basée à Singapour, détachée en 2023 d'un groupe chinois, qui loue de la puissance de calcul fournie par des puces Nvidia.

Selon le Wall Street Journal, elle a été photographiée avec Jensen Huang à Taipei en 2024 et 2025. Des images de la chaîne taïwanaise CTI les montrent proches lors d'un dîner en mai 2025.

D'après le New York Times, un mémo diffusé ce printemps parmi de hauts responsables américains la présentait comme un agent du ministère chinois de la Sécurité d'État, recrutée pour recueillir des informations sur Jensen Huang, et peut-être pousser Nvidia à plaider pour la vente de ses meilleures puces en Chine.

Les autorités de Singapour et de Taïwan la soupçonnaient elles aussi d'avoir été recrutée par le renseignement chinois, selon le WSJ. On ignore où elle se trouve.

Washington soupçonne Megaspeed d'avoir aidé à faire passer en Chine des puces soumises à restrictions, et le ministère de la Justice a repris l'enquête fédérale visant l'entreprise.

Pékin rejette les accusations. "Le récit d'une prétendue espionne chinoise relève entièrement du dénigrement et de la diffamation sans fondement", a déclaré lundi le porte-parole de la diplomatie chinoise, Guo Jiakun.

– Pourquoi est-ce important ? –

Nvidia contrôle environ 90% du marché des puces utilisées pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'IA, selon les estimations. Washington restreint depuis 2022 la vente des plus avancées à la Chine.

Jensen Huang est aussi l'un des conseillers informels les plus influents de Donald Trump en matière d'IA. Selon le WSJ, le renseignement soupçonnait cette liaison au moment où il faisait pression sur la Maison Blanche pour autoriser ses exportations vers la Chine.

Fin 2025, il a plaidé pour y vendre les puces les plus puissantes de Nvidia, une démarche bloquée par le secrétaire d'État Marco Rubio. Donald Trump a en revanche autorisé la vente d'une puce moins avancée, la H200, l'État américain prélevant 25% des recettes.

Selon le New York Times, Donald Trump avait été informé des soupçons il y a environ un an et s'était abstenu d'agir. Interrogé dimanche sur Fox News sur le maintien de Jensen Huang à la tête de Nvidia, il a répondu : "Je pense que oui, bien sûr", le qualifiant d'"homme honorable". Il a dit ne pas regretter de ne pas avoir agi.

– Que fait le conseil d'administration ? –

Il a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête indépendante. "Bien que le conseil n'ait aucune raison de croire que la sécurité nationale ou les secrets de Nvidia aient été compromis, son enquête examinera toutes les informations disponibles", a-t-il indiqué.

Un comité d'administrateurs indépendants, assisté d'avocats, mènera l'examen, et Jensen Huang reste le patron dans l'intervalle, selon le New York Times.

– Et maintenant ? –

Des présidents républicains de commissions de la Chambre des représentants, dont celle consacrée à la Chine, ont demandé à Jensen Huang de participer le 18 novembre à Washington à une réunion à huis clos sur les protocoles de sécurité de Nvidia.

L'analyste Dan Ives prédit plusieurs enquêtes parlementaires, à la faveur de la reprise de contrôle du Congrès par les démocrates depuis les élections de mi-mandat du 3 novembre. Selon lui, Jensen Huang devrait conserver son poste à court terme, mais pourrait être évincé en fonction des conclusions de l'enquête interne.

"Il est prématuré de conclure que Jensen représente une menace pour la sécurité nationale avant que les faits soient pleinement établis", a déclaré à l'AFP George Chen, du cabinet de conseil The Asia Group.