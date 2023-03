Soulagement sur les marchés européens après la reprise de Credit Suisse par UBS

En forte baisse ce matin, les banques françaises ont terminé en ordre dispersé. En Suisse, Credit Suisse a chuté de plus de 56% tandis qu'UBS a progressé. Thales a fini en tête de l'indice CAC 40 grâce à JPMorgan.

Si dans les prochains jours, les banques devraient continuer d'être au cœur des préoccupations des investisseurs - en particulier les établissements de petite et moyenne taille aux Etats-Unis - ils attendent également la décision de politique monétaire de la Fed mercredi. Les développements de ces dernières semaines dans le secteur bancaire ont entraîné une nette dégradation des conditions financières. Au point que les marchés anticipent désormais une baisse des taux de la Fed dès juin !

