SOS Racisme appelle à manifester pour George Floyd et contre le "racisme dans la police"

(Bien lire que SOS Racisme est à l'origine de la manifestation) PARIS, 9 juin (Reuters) - SOS Racisme a appelé à manifester ce mardi à Paris pour dénoncer les violences policières en France et rendre hommage à l'Américain George Floyd, mort le 25 mai dernier lors d'une interpellation policière à Minneapolis. L'heure du rassemblement, prévu à 18h00 (16h00 GMT) place de la République en dépit des interdictions édictées en raison du contexte sanitaire, coïncide avec le début de l'inhumation de ce Noir américain de 46 ans à Houston, au Texas. "Au moment où George Floyd sera enterré, nous y respecterons 8'46" de silence", précise SOS Racisme dans son appel à manifester, soit le temps pendant lequel un policier blanc a maintenu un de ses genoux sur la nuque de George Floyd, provoquant sa mort. "Nous y dirons aussi notre refus, en France, du racisme dans la police et dans la société", a tweeté le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. Le sort de George Floyd a suscité un vaste mouvement de colère et de protestation contre le comportement de la police, et a débordé hors des frontières des Etats-Unis. En France, sa mort rappelle celles d'Adama Traoré ou de Cédric Chouviat, deux hommes asphyxiés lors de leur interpellation "Aujourd'hui, nous demandons des actes judiciaires. Nous ne demandons pas des discussions", a déclaré Assa Traoré, la soeur d'Adama Traoré. "La mobilisation continue, la mobilisation continue dans la rue." Interrogé ce mardi matin sur BFM, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a prévenu que si les rassemblements demeuraient interdits, il avait accepté qu'ils se tiennent. "Je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent", a-t-il dit. Le sujet a été abordé ce mardi à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Le Premier ministre, Edouard Philippe, y a notamment assuré qu'à son avis, la France, la police nationale, la gendarmerie n'étaient pas racistes. "J'ai respect et confiance dans la police nationale et parce que j'ai respect et confiance dans la police nationale, je porte avec le ministre de l'Intérieur une exigence vis-à-vis de tous les dépositaires de l'autorité publique", a déclaré le chef du gouvernement. (version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)

