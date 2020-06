Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SOS Méditerranée reprend ses opérations de sauvetage de migrants Reuters • 22/06/2020 à 10:32









PARIS, 22 juin (Reuters) - Après avoir interrompu pendant trois mois son action en raison de l'épidémie de coronavirus, l'Ocean Viking, le navire humanitaire de l'association SOS Méditerranée, est reparti en mer lundi pour reprendre ses opérations de sauvetage de migrants dans la région où la situation reste "critique". "L'Ocean Viking a quitté Marseille pour la Méditerranée", écrit l'ONG sur son compte Twitter. "Les équipes ont subi une quarantaine de 14 jours et sont préparées pour opérer dans le cadre de la COVID-19. Un personnel médical qualifié et expérimenté fait désormais partie de l'équipe". "Malgré la pandémie, la situation en Méditerranée centrale demeure critique", souligne-t-elle. "Au péril de leur vie, de nombreuses personnes continuent de fuir la Libye, pays en guerre, sur des embarcations impropres à la navigation pour chercher protection." Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 16.724 migrants et réfugiés sont entrés en Europe par la mer au cours des quatre premiers mois de 2020, soit une hausse de 16% comparé aux 14.381 arrivées à la même période l'an dernier. Près de la moitié des arrivées ont eu lieu en Grèce, principale destination cette année. Au 22 avril, 256 décès avaient été recensés le long des trois principaux itinéraires de la Méditerranée, contre 425 pendant la même période en 2019, selon l'OIM. (Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

