Sortie de prison anticipée de l'ex-avocat de Trump à cause du coronavirus-sces

WASHINGTON, 17 avril (Reuters) - Michael Cohen, l'ancien avocat personnel du président américain Donald Trump placé en détention l'an dernier, va sortir de prison de manière anticipée à cause de l'épidémie de coronavirus, a appris Reuters jeudi soir de deux sources informées de la question. Selon l'une des sources, Michael Cohen, 53 ans, effectuera en résidence surveillée le restant de sa peine de trois ans d'emprisonnement pour une série de délits commis pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Il devra au préalable rester en isolement pendant deux semaines pour s'assurer qu'il ne présente aucun symptôme du COVID-19, a ajouté cette source s'exprimant sous couvert d'anonymat. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de l'avocat de Michael Cohen. Une porte-parole de l'autorité pénitentiaire fédérale a déclaré que Cohen était toujours incarcéré jeudi soir au centre pénitentiaire d'Otisville, à environ 100 km au nord-ouest de la ville de New York. L'Etat de New York est l'épicentre de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis, et des foyers de contamination ont été signalés dans plusieurs prisons à travers le pays. (Mark Hosenball et Aram Roston; version française Jean Terzian)

