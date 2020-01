Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soro candidat à la présidentielle ivoirienne malgré le mandat d'arrêt Reuters • 28/01/2020 à 13:38









PARIS, 28 janvier (Reuters) - L'opposant ivoirien Guillaume Soro a déclaré mardi à l'agence Reuters qu'il maintenait sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain en dépit du mandat d'arrêt lancé contre lui par la justice ivoirienne. L'ancien chef rebelle et ex-Premier ministre, soupçonné d'avoir voulu commettre un coup d'Etat et passible de la prison à perpétuité, est visé par un mandat d'arrêt émis à la veille de Noël alors qu'il était sur le point de regagner la Côte d'Ivoire. Il rejette les accusations portées contre lui. "Je suis candidat à l'élection présidentielle dans mon pays la Côte d'Ivoire le 31 octobre. Je veux vous le dire, je le demeure définitivement. Ceux qui m'ont empêché de fouler la terre de mon pays le 23 décembre dernier ne m'empêcheront jamais", a-t-il dit dans une interview, ajoutant qu'il ne céderait pas "à ce chantage". (Bate Félix, version française Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

