(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce ses résultats financiers préliminaires non audités pour le 1er semestre 2024.



Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 est estimé à 2 949,4 ME, en croissance totale de 3,8 % et en croissance organique de 0,3 %.



Le taux de marge opérationnelle d'activité du 1er semestre 2024 est estimé à 9,7 %, en augmentation de 0,9 point par rapport au 1er semestre 2023. L'impact du classement des activités de Sopra Banking Software en actifs disponibles à la vente est estimé à +0,5 point (+0,2 point sur base annuelle).



Le taux de marge nette des activités poursuivies du 1er semestre est estimé à plus de 5,5 % (à comparer à 4,3 % au 1er semestre 2023) avant prise en compte du résultat net des activités abandonnées et des intérêts minoritaires.



Sur l'exercice 2024, dans la continuité du 1er semestre, Sopra Steria vise un chiffre d'affaires à peu près stable en variation organique et un taux de marge opérationnelle d'activité d'au moins 9,7 %.





Valeurs associées SOPRA STERIA 189,10 EUR Euronext Paris +0,05%