Sopra Steria: vers une OPAS sur CS Group

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce avoir signé un contrat d'acquisition en vue d'acquérir l'intégralité des actions CS Group détenues par Yazid Sabeg, Eric Blanc-Garin et leur holding commune Duna & Cie, représentant environ 29,73% du capital, pour un prix de 11,50 euros par action.



A l'issue de l'acquisition de ce bloc principal et d'autres blocs, pour lesquels des promesses de vente ont déjà été consenties le 27 juillet, et compte tenu des 9,8% déjà détenus, Sopra Steria détiendra 75,06% du capital du spécialiste des systèmes critiques.



La réalisation de l'opération, qui pourrait intervenir au premier trimestre 2023, reste soumise à des conditions usuelles. Sopra Steria déposera ensuite un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifiée, en vue d'un possible retrait obligatoire.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +0.55%