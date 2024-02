Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: va céder ses activités de logiciel bancaire information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce le projet de cession de la plupart des activités de Sopra Banking Software -représentant un périmètre d'environ 340 ME de chiffre d'affaires- à Axway Software, pour une valeur d'entreprise de 330 ME.



Cette décision s'accompagne du projet de cession à Sopra GMT de 3,619 millions de titres Axway actuellement détenus par Sopra Steria à

un prix de 26,5E par action pour un montant de 95,9 ME.



Sopra Steria assure développer 'un modèle indépendant et créateur de valeur durable pour ses parties prenantes'.



Dans ce cadre, le Groupe clarifie sa stratégie avec l'annonce du projet de cession de ses activités de software bancaire.



Le projet de cession de la plupart des activités de Sopra Banking Software correspond à la volonté de Sopra Steria de renforcer son développement en Europe dans les services et les solutions du numérique et de

concentrer ses investissements sur le conseil et le digital dans ses marchés stratégiques.





