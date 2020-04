Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : suspension des objectifs pour 2020 Cercle Finance • 09/04/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le groupe Sopra Steria annonce ce soir que les objectifs fixés le 21 février dernier pour l'année 2020 sont suspendus, en raison de l'épidémie de coronavirus. 'Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice 2019', indique par ailleurs le groupe.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +5.29%