Sopra Steria se renforce dans la cybersécurité

(AOF) - Sopra Steria a signé un accord de négociation exclusive en vue d’acquérir EVA Group, société spécialisée en cybersécurité. Ce cabinet français de cybersécurité prévoit de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires d’environ 33 millions d’euros, principalement en France. Ses activités s’articulent autour du conseil, de l’audit, de l’intégration, de l’expertise et de la formation. Ses 240 consultants et experts interviennent auprès de 80 clients actifs, en majorité des grands groupes du CAC 40, du SBF 120 et du secteur public. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.

Ce rapprochement offrirait " aux grands clients une gamme complète et cohérente de services en sécurité des systèmes d'information. Il permettrait aussi la nécessaire conjugaison de la proximité, du modèle industriel et de l'innovation. Il constituerait enfin un levier d'accélération pour positionner le Groupe comme un des trois leaders du marché de la cybersécurité en France ".

Le projet d'acquisition est soumis aux consultations et conditions préalables usuelles et pourrait être finalisé au quatrième trimestre 2021.

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.

Des emplois menacés

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l’activité devrait atteindre 4,6% pour l’ensemble de l’année 2020. Néanmoins la fin d’année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s’est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d’offres et du carnet de commandes.

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l’aéronautique civile et l’automobile. C’est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d’emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Très prudents, les professionnels s’attendent à un rebond de 1% pour le secteur en 2021.