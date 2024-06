Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra-Steria : sauve le support des 187E ? information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 09:29









(CercleFinance.com) - Sopra-Steria sauve in-extremis le support des 187E du 5 janvier et du 6 décembre 2023.

Le titre était sur le fil du rasoir le 17 juin, il tente de rebondir vers 200E (ex-résistance du 27/12/2023) puis de combler le 'gap' des 204,5E du 13 juin.





Valeurs associées SOPRA STERIA 195.10 EUR Euronext Paris +4.50%