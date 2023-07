Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra-Steria : s'envole de +11% vers 205,5E information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Sopra-Steria s'envole de +11% vers 205,5E : le chiffre d'affaires semestriel atteint 2,84MdsE en croissance organique de 8,1%, l'objectif de croissance organique du C.A pour 2023 est revu à plus de 6%, au lieu de 3% à 5%.

Le titre pulvérise la résistance des 197,5E du 9 mars au 28 avril et la règle du balancier par rapport à 170E valide un objectif de 225E.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +11.72%