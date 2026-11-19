Sopra Steria et Scaleway, fournisseur européen de cloud et d'IA du groupe iliad, annoncent un partenariat stratégique réunissant l'expertise du premier en transformation de systèmes critiques et l'infrastructure cloud européenne du second.

Visant à accompagner les organisations dans la migration de leurs applications et données les plus sensibles vers un environnement souverain, ce partenariat s'adresse en priorité aux secteurs de l'aéronautique, de la défense, de la sécurité et du spatial, aux services financiers et au secteur public, et s'étend aux usages d'IA générative.

Ce partenariat complète les capacités de Sopra Steria en cloud de confiance, couvrant les pays dans lesquels Scaleway est présent ou se développe : la France, la Belgique, l'Italie, la Pologne, les Pays-Bas et, prochainement, l'Allemagne et la Suède. Les clients présents sur plusieurs marchés européens bénéficient ainsi d'un cadre commun.

De plus, les organisations peuvent concevoir et industrialiser des cas d'usage d'IA générative sur des données confidentielles, en combinant les capacités de calcul de Scaleway avec l'expertise de Sopra Steria en intégration de solutions d'IA, tout en conservant la maîtrise de l'hébergement et du traitement de leurs données.

"Avec Scaleway, Sopra Steria complète ses capacités en cloud de confiance et offre à ses clients un choix plus large, en France comme dans le reste de l'Europe", commente Grégory Wintrebert, directeur des partenariats stratégiques de Sopra Steria.