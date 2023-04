Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sopra Steria: retour vers les plus hauts, HSBC en soutien information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 15:44

(CercleFinance.com) - L'action Sopra Steria revient en direction de ses plus hauts historiques mardi à la Bourse de Paris, soutenue par une recommandation favorable.



Le titre figure, aux côtés des géants SAP et Dassault Systèmes, parmi les valeurs technologiques européennes que les analystes de HSBC recommandent aujourd'hui à l'achat dans une étude sectorielle.



La banque britannique, qui renouvelle sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 235 euros sur Sopra, met en avant la faible valorisation boursière du groupe technologique ainsi que la résistance de son profil d'activité.



'Son exposition au secteur bancaire demeure l'une des plus élevées parmi notre domaine de couverture dans les services, mais demeure principalement axée sur des contrats pluriannuels qui ne semblent pas menacés', indique HSBC.



Le titre gagne actuellement 2,7% après avoir atteint un pic journalier de 196,3 euros, non loin de son record historique de 198,3 euros. Il signe l'une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120.