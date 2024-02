Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: résultats et recentrage salués en Bourse information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 10:08









(CercleFinance.com) - Sopra Steria a présenté jeudi des résultats annuels 2023 qualifiés d'excellents par les analystes et clarifié sa stratégie en expliquant vouloir se concentrer sur les services numériques.



Le groupe technologique explique avoir l'intention de se focaliser sur des métiers tels que les services financiers, la défense et la sécurité, l'aéronautique, l'espace et le secteur public.



Son ambition est de constituer, face aux géants mondiaux, une alternative

européenne, notamment sur les enjeux de souveraineté digitale, pour les grands donneurs d'ordre européens.



Dans cette optique, l'entreprise a annoncé hier qu'elle allait céder à Axway Software la plupart de ses activités dans les logiciels bancaires, pour une valeur d'entreprise de 330 millions d'euros.



Dans un communiqué, Sopra explique que son exercice 2024 sera consacré à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique pour la période 2025-2027, dont

le contenu sera dévoilé lors d'une journée d'investisseurs prévue début décembre 2024.



Pour 2023, son chiffre d'affaires s'est élevé à 5,8 milliards d'euros, en augmentation de 13,8%, dont +6% de croissance organique, au-delà de l'objectif révisé à 'au moins 6%' qui avait été livré en juillet dernier.



Le taux de marge opérationnelle atteint 9,4%, en progression de 0,5 point et au-dessus de l'objectif fixé à 'légèrement supérieur à 9%'.



Le résultat net part du groupe s'est établi à 183,7 millions d'euros, contre 247,8 millions en 2022, en raison d'une dépréciation de 89 millions d'euros relative à l'actif Sopra Banking Software, sans impact sur le cash.



Le dividende pour l'exercice 2023 se monte, lui, à 4,65 euros par action, contre 4,30 euros au titre de 2022.



Pour 2024, le groupe dit viser une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4% pour un taux de marge opérationnelle compris entre 9,5% et 10%.



Si les analystes d'Invest Securities jugeaient ces prévisions 'sans surprise', ils qualifiaient les résultats 2023 d''excellents', tout en saluant le recentrage sur les services.



Suite à cette publication, le titre grimpait de presque 7% jeudi matin en Bourse de Paris, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 derrière Bureau Veritas.





