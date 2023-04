Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sopra Steria: rejoint le réseau NVIDIA Partner Network information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 16:51

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce rejoindre le réseau de partenairesNVIDIA Partner Network (NPN)en qualité de 'Solution Advisor Consultant', une collaboration qui permettra à ses experts 'd'étendreleurs usages en matière de réalité virtuelle, de 3D et de jumeaux numériquesdans le metaverse', espère la société.



Sopra Steria s'appuie sur la suiteNVIDIA Omniverse™Enterprise,une plateforme évolutive et end-to-end permettant aux entreprises de développer des pipelines 3D personnalisés et de simuler à grande échelle des mondes virtuels physiquement réalistes,afin dedévelopper des simulations virtuelles parfaitement synchronisées avec le monde réel, extrêmement fidèles à la réalité physique et basées sur l'Intelligence Artificielle.



'Nous sommes fiers d'avoir franchi cette nouvelle étape dans notre collaboration qui nous permet d'adresser les nouveaux besoins de nos clients en matière de metaverse industriel et de simulation 3D', souligne David Maurange, Head of Digital Interaction & Metaverse chez Sopra Steria.