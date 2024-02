Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra-Steria: rebondit sur 211E, 'gap' > 216E, record à 233E information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 10:54









(CercleFinance.com) - Le scénario est assez singulier puisque le titre avait vu les oscillateurs passer franchement négatifs depuis la culmination sous 220E (ex-record absolu) du 12 février et le support des 211E menaçait de lâcher la veille (momentum baissier).

Les vendeurs se font complètement piéger avec l'ouverture d'un 'gap d'évasion' à la hausse complètement imprévisible, avec une ouverture (à 231,5E) presque 10% au-dessus du cours de clôture puis l'inscription d'un nouveau plus haut absolu (à 233E), 10E au-delà de la grosse résistance oblique moyen terme des 223E.

Sopra-Steria semble filer tout droit vers 240E, soit +50% depuis le 27/10/223.







Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +9.26%