Sopra Steria rachète CS Group sur la base d'une valorisation de 282,5 millions d'euros

(AOF) - Sopra Steria a annonce être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition, au prix de 11,50 euros par action, de l’intégralité des actions CS Group détenues par Yazid Sabeg, président du Conseil d’administration et Eric Blanc-Garin, Directeur général, et leur holding commune Duna & Cie représentant environ 29,73 % du capital de CS Group.

En parallèle, CIRA Holding et les fondateurs de Novidy's ont consenti des promesses de vente à Sopra Steria portant sur l'intégralité des actions de CS Group qu'ils détiennent, à savoir respectivement environ 29,15 % et 6,38 % du capital, soit un total, avec l'acquisition du bloc principal, de 65,26 % du capital de la cible. Cette opération porterait la participation de Sopra Steria, compte tenu des 9,80 % déjà détenus, à 75,06 % du capital de CS Group.

L'acquisition de ces actions conduirait au dépôt par Sopra Steria au premier trimestre 2023, d'un projet d'offre publique d'acquisition simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le montant de l'opération, pour 100 % du capital, serait de 282,5 millions d'euros, hors prise en compte d'une dette nette de 3,2 millions d'euros.

Ce rapprochement aurait un impact relutif sur le bénéfice par action de 1% dès la première année (2023). En 2024 après prise en compte de 70 % des complémentarités commerciales, opérationnelles et fiscales, la relution serait de 4%.

Les complémentarités commerciales et opérationnelles sont estimées à plus de 13 millions d'euros sur base annuelle. Par ailleurs, le rapprochement des deux entités permettrait d'utiliser progressivement une part significative des 364 millions d'euros de déficits fiscaux reportables de CS Group.

Cyril Malargé, Directeur général de Sopra Steria Group, a déclaré : " Le rapprochement entre Sopra Steria et CS Group permettrait de créer un acteur de référence des services et de l'ingénierie du numérique, maître d'oeuvre de systèmes critiques dans les domaines de la défense & sécurité, du spatial et de l'énergie nucléaire. Il renforcerait également nos positions dans les domaines de la cybersécurité et de l'aéronautique ".

La finalisation de l'opération est envisagée d'ici la fin du 1er trimestre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Un des 5 leaders européens de la transformation digitale né de la fusion en 2014 de Sopra et Steria ;

- Société organisée en 4 métiers générant 4,3 Mds€ de revenus : le conseil et intégration de systèmes (61 %), l’édition de solutions (15 %), le « business process services (15 %) et la gestion d’infrastructures et cloud (19 %) ;

- Présence européenne, en France (48 % des revenus), au Royaume-Uni (13%), le pôle autre Europe avec de fortes positions en Allemagne (31 %) et le reste du monde ;

- Modèle d’affaires : être, en Europe, le partenaire stratégique des grandes administrations, nopérateurs financiers et industriels et entreprises stratégiques en les aidant dans leur transformation et leur indépendance digitales ;

- Pacte d’actionnaires entre les familles fondatrices Odin et Pasquier et les dirigeants, soit 22,3 % du capital et 33,6 % des droits de vote, devant les salariés (4,8 % et 7,8 %), Pierre Pasquier présidant le conseil d’administration de 15 membres et Cyril Malargé étant directeur général ;

- Bilan sain avec une dette ramenée à 327 M€ soit 19 % des capitaux propres et des disponibilités de 1,1 Md€.

Enjeux

- Stratégie axée sur un positionnement fort en Europe, sur le développement de solutions (objectif de 20 % des revenus dans l’édition et l’intégration de solutions), sur le conseil (objectif de 15 % des revenus), l’intégration du digital et visant à moyen terme une croissance annuelle des revenus entre 4 % et 6 %, une marge opérationnelle de 10 % et un flux de trésorerie disponible entre 5 % et 7 % des revenus ;

- Stratégie d’innovation :

- veille sur les technologies et leurs usages assurés par les Digital Champions, missions d’innovation données aux équipes projet, hackathons ouverts aux clients et aux partenaires, espaces de démonstration, de codesign / partenariats ciblés (startups, universités, laboratoires de recherche, grands éditeurs type Axway et GAFAM, Campus Cyber France) / entrée au capital de jeunes pousses, notamment dans la cybersécurité ;

- Mise en place de 2 plateformes de développement, l’une pour le cloud, l’autre pour la blockchain, l’intelligence artificielle et le machine learning ;

- Stratégie environnementale avec pour objectif zéro émission nette de GES en 2028 :

- 3 étapes : zéro émission nette pour les activités directes fin 2022, pour les indirectes (déchets, trajets) fin 2025 et les achats de biens et services fin 2028 / accompagnement des clients dans leur transition bas carbone ;

- Retombées du partenariat avec OVHCloud d’offre de plateforme en Europe ;

- L’un des acteurs les mieux positionnés sur les segments prometteurs du « cloud computing » (nuage informatique) et du big data (gestion des volumes de données), ainsi que dans les projets de co-transformations type Ecomouv ou Transactifs et dans la cybersécurité ;

- Intégration des acquisitions : EEGS Design et EVA Group après Sodifrance (faisant du groupe le n°1 français des services numériques à l'assurance et à la protection sociale), Cxpartners, SAB et Fidor ;

- Visibilité élevée avec la récurrence du chiffre d’affaires (plus de 40 %) grâce aux partenariats avec les clients stratégiques tels les services publics.

Défis

- Rumeurs d’intérêt pour Atos ;

- Attente pour le 2nd semestre d’une reprise de la croissance du secteur privé britannique ;

- Après un 1er trimestre de bonne facture, confirmation des objectifs 2022 : croissance du chiffre d’affaires entre 5 % et 6 %, taux de marge opérationnelle entre 8,5 % et 9 % et flux net de trésorerie disponible de l’ordre de 250 M€ ;

- Dividende de 3,2 €.

Le marché juteux des bases de données

Ce marché mondial, mature, devrait générer plus de 40 milliards de dollars de recettes cette année contre 22 milliards de dollars en 2017, d'après IDC. Contrairement à ses ambitions initiales, SAP n'a pas réussi à détrôner Oracle. Cela provient essentiellement de l'évolution majeure sur ce marché avec l'irruption d'Amazon Web Services ou de Google Cloud. Bénéficiant d'un avantage concurrentiel important en tant qu'hébergeurs des données des entreprises, ces intervenants ont gagné de belles parts de marché sur les dernières années. Toutefois, face à un appétit croissant des entreprises pour les données à forte valeur ajoutée, les acteurs traditionnels ont une carte à jouer.

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.