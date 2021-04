Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra-Steria : pulvérise la résistance des 145E Cercle Finance • 19/04/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Sopra-Steria pulvérise la résistance des 145E des 16 et 31 mars : le titre teste 147E, c'est à dire la résistance issue de la projection du zénith des 143E du 16/09/2020. Au-delà, le titre pourrait viser les 155E (règle du balancier) puis les 162E, ex-zénith du 21/02/2020.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +4.27%