Sopra-Steria : pullback vers 140E

(CercleFinance.com) - Sopra-Steria amorce un pullback vers 140E et retrouvera un premier soutien vers 137E (ex-zénith du 27 novembre). En cas d'enfoncement des 133E, Steria risque de corriger jusque vers 120,5/121E, ex plancher du 21 au 31 octobre.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -1.75%