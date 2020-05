Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra-Steria : pullback sous les 100E Cercle Finance • 11/05/2020 à 18:07









(CercleFinance.com) - Sopra-Steria amorce un pullback sous les 100E après avoir ricoché sous les 110E: le titre est venu tutoyer le plancher court terme des 98,3E, prochain objectif vers 90E (plancher du 20/03)en cas d'enfoncement puis re-test du double creux des 82,5E des 19 et 24/03

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -4.22%