Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : projet d'acquisition en Norvège Cercle Finance • 25/06/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Sopra Steria a fait part hier soir du projet d'acquérir Labs, une société de conseil norvégienne spécialisée dans l'expérience-utilisateur digitale. Basée à Bergen, la deuxième ville de Norvège, Labs emploie une cinquantaine d'experts dans les questions liées aux services numériques de transformation de l'expérience-client. Sopra Steria explique que l'opération va lui permettre de renforcer ses activités de conseil en Norvège dans le domaine très porteur du digital. Le projet d'acquisition devrait être finalisé dans le courant du 3ème trimestre de l'année.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -0.12%