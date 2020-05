Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : prochaine AG mixte à huis clos Cercle Finance • 11/05/2020 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le groupe Sopra Steria annonce ce soir que compte tenu du contexte créé par l'épidémie de Covid-19 et des restrictions sur les déplacements et les rassemblements, son Conseil d'administration a décidé que l'Assemblée générale mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos. Celle-ci se tiendra le 9 juin, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -4.22%