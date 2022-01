Sopra Steria, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du jeudi 13 janvier 2022 information fournie par AOF • 13/01/2022 à 11:57



(AOF) - Sopra Steria (+6,32% à 164,90 euros)



Sopra Steria a pris d'assaut sans coup férir la première place de l'indice SBF 120; l'annonce de profits 2021 plus solides que prévu faisant plus que compenser l'annonce inattendue du changement de Directeur général. Si un tel changement est généralement synonyme d'incertitudes, ce dont les marchés ont horreur, il intervient dans la continuité, le nouveau patron étant présent dans l'entreprise depuis près de 20 ans. Cyril Malargé occupait en effet jusqu'à présent le poste de Chief Operating Officer.





- Un des 5 leaders européens de la transformation digitale né de la fusion en 2014 de Sopra et Steria ;

- Société organisée en 4 métiers générant 4,3 Mds€ de revenus : le conseil et intégration de systèmes (60 %), l’édition de solutions (15 %), le « business process services (15 %) et la gestion d’infrastructures et cloud (10 %) ;

- Présence européenne, en France (48% des revenus), au Royaume-Uni (18 %), le pôle autre Europe avec de fortes positions en Allemagne (32 %) et le reste du monde (2 %) ;

- Modèle d’affaires : être, en Europe, le partenaire stratégique des grandes administrations, opérateurs financiers et industriels et entreprises stratégiques en les appuyant dans leur transformation digitale et en préservant leur indépendance digitale ;

- Pacte d’actionnaires entre les familles fondatrices Odin et Pasquier et les dirigeants, soit 22,3 % du capital et 33,6 % des droits de vote, devant les salariés (6,3 % et 8,5 %) ; Pierre Pasquier étant président du conseil d’administration de 14 membres et Vincent Paris directeur général ;

- Bilan sain avec une dette ramenée à 423 M€ face à 1,6 Md€ des capitaux à fin juin 2021.

- Stratégie axée sur un positionnement fort en Europe, sur le développement de solutions (objectif de 20 % des revenus dans l’édition et l’intégration de solutions), sur le conseil (objectif de 15 % des revenus), l’intégration du digital et visant à moyen terme une croissance annuelle des revenus entre 4 % et 6 %, une marge opérationnelle de 10 % et un flux de trésorerie disponible entre 5 % et 7 % des revenus ;

- Stratégie d’innovation : veille sur les technologies et leurs usages assurés par les Digital Champions, missions d’in novation données aux équipes projet, hackathons ouverts aux clients et aux partenaires, espaces de démonstration, d’idéation, de codesign / partenariats ciblés (startups, universités, laboratoires de recherche, grands éditeurs type Axway et GAFAM / entrée au capital de jeunes pousses / mise en place de 2 plateformes de développement, l’une pour le cloud, l’autre pour la blockchain, l’intelligence artificielle et le machine learning ;

- Stratégie environnementale, validée par Science Based Targets et notée A : objectif de zéro émission nette de GES en 2028 / 5 grands chantiers : renforcement du Système de Management Environnemental (SME), optimisation de la consommation des ressources, hausse des énergies renouvelables dans la consommation électrique et gestion des déchets / offre de systèmes digitaux de réalisation d’objectifs durables ;

- L’un des acteurs les mieux positionnés sur les segments prometteurs du « cloud computing » (nuage informatique) et du big data (gestion des volumes de données), ainsi que dans les projets de co-transformations type Ecomouv ou Transactifs et dans la cybersécurité ;

- Intégration des acquisitions : EEGS Design et EVA Group après Sodifrance (faisant du groupe le n°1 français des services numériques à l'assurance et à la protection sociale), Cxpartners, SAB et Fidor.

- Accroissement de la part récurrente du chiffre d’affaires grâce aux partenariats et relations étroites avec les clients stratégiques tels les services publics;

- Objectifs 2021, relevés, d’une hausse minimale de 6 % du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle entre 7,7 et 8 % et d’un autofinancement libre de 150 à 200 M€.



Informatique / Logiciels : la consécration du cloud





En 2020, pour la première fois, les entreprises ont davantage dépensé sur le plan mondial auprès des acteurs du cloud (ou informatique dématérialisée) tels qu’Amazon Web Services ou Microsoft Azure, qu'auprès des fabricants d'équipements et de logiciels (serveurs, routeurs,...).





En accélérant la digitalisation des échanges et des modes de production, la crise sanitaire a eu un effet positif sur les cent premiers éditeurs de logiciels français. Le cumul des chiffres d’affaires du Truffle 100, classement des éditeurs de logiciels français, a progressé de 6,6% passant de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 11,6 milliards d’euros en 2020. Seuls 33% de ces éditeurs affichent des revenus en recul, bien inférieur aux prévisions (62%). Pour la seule activité édition, l’ensemble des revenus du Truffle 100 a augmenté de 4,6%. 87% de ces acteurs proposent du SaaS (Software as a Service) et 63% souhaitent augmenter leurs projets à l’international, où 76% d’entre eux sont déjà présents.



Dassault Systèmes constitue toujours le premier éditeur français, avec 4,024 milliards d’euros de revenus (+12,6%), suivi par Sopra Steria (658,5 millions), Murex (580 millions) et Cegid (498 millions d’euros,). Avec une croissance de 56%, Claranova relègue Cegedim à la sixième place.





Le cloud conforté par la crise sanitaire



D'après le cabinet d'étude Synergy Research, pour la première fois l’an passé les entreprises dans le monde ont davantage externalisé en ligne l'hébergement de leurs données et de leurs logiciels en dépensant près de 130 milliards de dollars dans le cloud (+30% en un an). Elles n'ont investi « que » 90 milliards de dollars dans leurs salles informatiques. D’abord les serveurs disponibles en ligne ont permis un usage massif à distance. De plus, l'afflux de nouveaux utilisateurs sur des outils comme Zoom ou Teams a poussé les éditeurs de ces logiciels à dépenser davantage sur les plateformes de cloud. Avec la 5G, en cours de déploiement, de nouveaux usages vont apparaître.

















Opportunités du télétravail avec de meilleures perspectives

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation . Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.