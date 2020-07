Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : perd 3%, un analyste réitère son conseil Cercle Finance • 30/07/2020 à 16:55









(CercleFinance.com) - Le titre enregistre un repli de près de 3% après les semestriels. Invest Securities estime que l'élément à retenir de la publication d'hier est la grande résilience des marges, en recul de seulement -70pb au 1er semestre 2020, moitié moins que son anticipation. ' La tendance sur le CA est également assez bonne, avec un chiffre en haut de fourchette de la guidance donnée lors du T1. Si nous confessons avoir surestimé l'impact du confinement et de la crise sanitaire, nous sommes perplexes sur le cours de Bourse, revenu sur des niveaux de fin 2019, avant le Covid et la récession qui va suivre ' indique Invest Securities. ' Malgré des relèvements significatifs de nos BNA et un objectif de cours revu à 108E contre 89E, nous conservons une recommandation à la vente'.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -2.42%