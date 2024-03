Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: partenariat stratégique renforcé avec AMA information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 10:41









(CercleFinance.com) - Sopra Steria a annoncé jeudi qu'il allait renforcer son partenariat stratégique avec AMA, une société de la famille Guillemot, dans le domaine de la gestion des données pilotée par l'IA.



Les deux groupes expliquent que les synergies entre l'expertise de Sopra Steria dans les solutions IT et le savoir-faire d'AMA en réalité assistée (aR) devraient apporter des améliorations 'significatives' à l'efficacité opérationnelle des entreprises.



Concrètement, cette nouvelle initiative vise à exploiter les données générées par l'application de lunettes intelligentes 'XpertEye' d'AMA et à les intégrer au sein des solutions d'IA de Sopra Steria.



De plus, Sopra Steria a choisi la plateforme de travail en mobilité 'XpertEye', notamment dans le cadre de projets de déploiement sur site, afin d'exploiter les capacités de la 5G dans l'assistance à distance.



Suite à ces annonces, le titre AMA coté à la Bourse de Paris s'envolait de 81% jeudi en milieu de matinée, tandis que l'action Sopra Steria reculait de 0,1%.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +0.52%