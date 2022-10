Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: objectif de croissance rehaussé pour 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 07:53









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce relever son objectif annuel de croissance organique du chiffre d'affaires 2022, à de l'ordre de +7% contre +5 à +6% auparavant, et confirme ses objectifs annuels de taux de marge opérationnelle d'activité et de génération de trésorerie.



Le groupe de services informatiques a réalisé un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 de 1,22 milliard d'euros, en croissance totale de 9% et en croissance organique de 7,7%, portant ainsi la croissance organique sur les neuf premiers mois de l'année à +7,4%.



'La recherche par les clients de résilience des modèles d'affaires et l'agilité des systèmes restent de puissants moteurs pour leurs investissements dans le cloud, l'automatisation des processus métiers et la sécurité', explique le directeur général Cyril Malargé.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris 0.00%