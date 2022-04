Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: objectif climatique dans une ligne de crédit information fournie par Cercle Finance • 07/04/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sopra Steria indique renforcer son engagement contre le changement climatique en intégrant un indicateur extra-financier structuré par Crédit Agricole CIB et LCL dans les conditions de refinancement de sa ligne de crédit syndiqué de 1,1 milliard d'euros.



Cette opération, qui a été sursouscrite et soutenue par l'ensemble des principaux partenaires bancaires historiques de Sopra Steria, prévoit une indexation annuelle du coût de financement sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du groupe.



Les prêteurs et Sopra Steria se sont engagés à financer des projets digitaux à impact, contribuant à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Ces projets seront sélectionnés par un comité constitué d'experts.





