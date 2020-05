Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : nouvelle version de SBS lancée aux Pays-Bas Cercle Finance • 06/05/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Sopra Banking Software (SBS) annonce la mise en ligne aux Pays-Bas de la dernière version de Sopra Banking Platform, 'logiciel de core banking nouvelle génération, qui offre une large gamme de fonctionnalités pour la banque de détail'. Le groupe de services informatique a déployé cette version en étroite collaboration avec Centric, le partenaire de longue date de SBS pour les transactions de paiement destinées aux institutions financières.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -0.27%