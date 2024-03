Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sopra Steria: nouvelle qualification dans la cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Sopra Steria a annoncé mardi qu'il était désormais reconnu comme un acteur 'de référence' au sein de l'écosystème de cybersécurité, avec l'obtention d'une nouvelle qualification.



Le groupe de conseil en technologies indique avoir été qualifié en tant que prestataire de réponse aux incidents de sécurité (PRIS) par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI).



Cette certification lui permet ainsi d'intégrer le 'top 3' des entreprises françaises à bénéficier des trois qualifications PRIS, PASSI et PDIS.



Avec cette nouvelle qualification, Sopra Steria compte renforcer son offre en matière de cybersécurité en proposant un programme de gestion 24/7 des incidents de sécurité majeurs.



Grâce à plusieurs acquisitions stratégiques, le groupe estime avoir créé en quelques années l'une des offres les plus complètes en Europe en matière de cybersécurité.



Il y a quelques jours, la société avait obtenu la qualification de 'leader' en matière de cyber résilience par le cabinet d'analystes NelsonHall.





