Sopra-Steria : nouveau zénith annuel à 131,3E

(CercleFinance.com) - Sopra-Steria inscrit un nouveau zénith annuel à 131,3E et affiche son meilleur niveau depuis le 5 octobre 2018. Le prochain objectif pourrait se situer au niveau de l'ex-plancher des 136E du 4 juillet 2017.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +3.61%