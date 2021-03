Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra-Steria : nouveau rebond sur le support des 132E Cercle Finance • 01/03/2021 à 11:46









(CercleFinance.com) - Sopra-Steria effectue un nouveau rebond sur le support oblique des 132E et se dirige vers un re-test des 145E, le zénith du 15 févrie. Le franchissement des 143E (ex-zénith du 15 septembre 2020) laissait espérer un potentiel de hausse vers 162E (retracement de l'ex-zénith du 21/02/2020)... qui tarde à se matérialiser.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +5.27%