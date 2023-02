Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: nouveau plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sopra Steria Group annonce le lancement d'un nouveau plan d'actionnariat salarié 'We Share 2023', auquel environ 96% des collaborateurs du groupe de services informatiques, répartis dans 14 pays, pourront participer du 27 mars au 12 avril.



Ce plan sera réalisé selon les mêmes conditions que les précédents, et par cession d'actions existantes. Les collaborateurs bénéficieront d'un abondement net correspondant à une action gratuite pour une acquise, dans la limite de 3.000 euros d'apport personnel.



L'offre est soumise au plafond global de 200.000 actions, correspondant à 100.000 actions financées par les salariés et 100.000 actions attribuées au titre de l'abondement. Selon le calendrier prévisionnel, le règlement-livraison des actions interviendra le 10 mai.





