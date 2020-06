Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : nomination d'un nouveau DG UK et Asie Cercle Finance • 09/06/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le groupe Sopra Steria annonce ce mardi que John Neilson va succéder à John Torrie au poste de directeur général de Sopra Steria UK et Asie. Il intégrera également le comité exécutif du Groupe. 'John Neilson a rejoint Sopra Steria en 2001 et assure depuis plusieurs années les fonctions de directeur général adjoint de Sopra Steria UK et de responsable du secteur public au UK', rappelle le groupe.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -3.15%