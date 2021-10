Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : négociation exclusive avec EVA Group information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 18:27









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce la signature d'un accord de négociation exclusive pour l'acquisition d'EVA Group. EVA Group est un cabinet français de cybersécurité. La société s'attend à réaliser en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 33 ME, principalement en France. Ses activités porte sur du conseil, de l'audit, de l'intégration, de l'expertise et de la formation. Ses 240 consultants et experts interviennent auprès de 80 clients actifs, en majorité des grands groupes du CAC 40, du SBF 120 et du secteur public.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -0.71%