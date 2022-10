Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: impacté par une cession de produit d'Axway information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 09:13









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce qu'Axway, dont il détient 32% du capital, a fait part de la signature d'un accord concernant la cession d'un produit ne faisant plus partie de sa stratégie poursuivie en vue de l'amélioration de sa performance opérationnelle.



Comptablement, la cession générera dans les états financiers 2022 d'Axway une charge non récurrente et non cash, qui se traduira dans les résultats 2022 de Sopra Steria par un impact compris entre 24 et 27 millions d'euros avant effet fiscal.



Cet évènement, sans effet sur la situation de trésorerie du groupe de services informatiques, n'est pas susceptible d'affecter la proposition de dividende qui sera arrêtée par le conseil d'administration au titre de 2022.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +0.69%