Sopra Steria: hausse de 76% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce un résultat net part du groupe en hausse de 75,8% à 187,7 millions d'euros au titre de 2021, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle d'activité en progression de 1,1 point à 8,1%.



A 4,68 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de services informatiques a progressé de 9,8%, dont une croissance organique qui s'est élevée à 6,4%. Plus de 10.600 personnes ont été recrutées, soit autant qu'en 2019.



Sopra Steria propose un dividende au titre de l'exercice écoulé de 3,20 euros par action (contre deux euros au titre de 2020) et vise pour 2022 un taux de marge opérationnelle d'activité entre 8,5 et 9%, ainsi qu'une croissance organique entre 5 et 6%.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -1.52%