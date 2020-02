Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria : hausse de 28,1% du résultat net annuel Cercle Finance • 21/02/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - Sopra Steria publie au titre de 2019 une hausse de 28,1% du résultat net part du groupe à 160,3 millions d'euros et une augmentation de 15,1% du résultat opérationnel d'activité à 354,3 millions, soit une marge de 8% contre 7,5% en 2018. Le groupe de services informatiques a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 8,3% à 4.434 millions d'euros, dont une croissance organique de 6,5%, et un flux net de trésorerie disponible de 229,3 millions (173,1 millions en 2018). Sopra Steria proposera un dividende en hausse à 2,40 euros par action. Pour 2020, il prévoit une croissance organique entre 3 et 5%, une marge opérationnelle d'activité en légère amélioration et un flux net de trésorerie disponible supérieur à 180 millions.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris 0.00%