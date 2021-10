Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra-Steria : grimpe vers 160,2E information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 15:00









(CercleFinance.com) - Sopra-Steria grimpe vers 160,20E et referme le 'gap' du 29 septembre, lequel coïncide avec l'ex-plancher du 20 juillet dernier. En cas de franchissement, le titre devrait poursuivre le rebond amorcé sur 151,5E vers 166E et retracer l'ex-plancher des 29/07, 24/08 et 20/09.

Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris +4.24%